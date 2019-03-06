Исследование: шотландский виски оказался самым прибыльным объектом для инвестиций

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Инвестиции в редкие сорта шотландского виски оказались намного выгоднее, чем вложения в другие инструменты, такие как произведения искусства, вино, раритетные автомобили или недвижимость, принеся за последний год доход в 40%. Об этом говорится в представленном в среду исследовании благосостояния The Wealth Report 2019 международной консалтинговой компании Knight Frank.

В докладе обращается внимание на увеличение продаж произведенного в Шотландии виски в такие страны, как Индия (рост на 44%), Китай (35%) и Сингапур (24%), при этом 30% экспорта приходится на односолодовый вид напитка. Эксперты полагают, что именно виски-туризм стал одной из главных причин запуска в 2018 году прямого авиарейса между Пекином и Эдинбургом.

В исследовании напоминается, что именно в ноябре 2018 года был установлен мировой рекорд стоимости виски. На устроенных аукционом Christie's торгах бутылка виски The Macallan, которая была подвергнута дистилляции в 1926 году и бутилирована спустя 60 лет, ушла с молотка за £1,2 млн ($1,5 млн).

Газета The Times в связи с этим пишет о том, что цена бутылки крепкого напитка, произведенного на той же винокурне The Macallan в 2011 году по случаю свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, составляла £150 ($200). Сейчас же, по информации издания, на аукционах за нее платят по £3 тыс. ($4 тыс.).

"Рынок редких и винтажных бутылок продемонстрировал чрезвычайный рост за последние 10 лет как с точки зрения продаваемых объемов, так и цен на него", - приводит издание слова Энди Симпсона, основателя компании Rare Whisky 101, которая отслеживает инвестиционную привлекательность этого напитка.

Газета приводит сравнительный анализ роста цен на редкие сорта виски и других инвестиционных инструментов за последний год и десятилетие. Так, в случае виски он составил 40% и 582%, соответственно, монеты подорожали на 12% и 193%, вино - на 9% и 147%, произведения искусства - на 9% и 158%, часы - на 5% и 73%, автомобили - на 2% и 258%. Цены на элитную недвижимость в центре Лондона упали на 4,4% за последний год, а на драгоценности - на 5%, однако в перспективе десятилетия показали рост на 52% и 112%, соответственно.

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