Более 80% деклараций о соответствии на посуду из алюминия выдано с нарушениями

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Аллюминиевая ассоциация по итогам проверки пришла к выводу, что более 80% деклараций о соответствии на аллюминиевую посуду в минувшем году были выданы с нарушениями. Такие данные ассоциация озвучила на первом заседании подгруппы по вопросам оценки соответствия алюминиевой посуды, созданной при Общественном совете Федеральной службы по аккредитации.

Алюминиевой ассоциацией было проверено 616 деклараций о соответствии на посуду из алюминия, выданных в 2018 году. Так, около 40% деклараций выданы на основании протоколов лабораторий, не аккредитованных в установленном порядке. Почти 50% всех деклараций о соответствии на алюминиевую посуду выдано на продукцию из Китая, при этом декларации на штампованную и литую алюминиевую посуду распределились почти поровну, сообщает огранизация.

По итогам обсуждения результатов проверки было решено направлять информацию о нарушениях при выдаче деклараций о соответствии в Росаккредитацию и Росстандарт для административного воздействия, в частности отзыва продукции и привлечения к административной ответственности.

Со стороны Минпромторга России было отмечено, что в правительство РФ уже внесен документ, предусматривающий выдачу деклараций о соответствии штампованной и литой алюминиевой посуды исключительно на основании протоколов аккредитованных лабораторий.