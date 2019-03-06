"Газпром" увеличил поставки в Австрию

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. "Газпром" поставил в Австрию в период с 1 января по 5 марта 3,3 млрд куб. м газа, что на 32,9% выше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает компания по итогам встречи председателя правления холдинга Алексея Миллера и главы австрийской OMV Райнера Зеле.

В ходе переговоров партнеры обсудили ход реализации проекта "Северный поток - 2". "К настоящему времени в Балтийском море уложено 818 км труб - это уже ровно 1/3 общей протяженности газопровода", - говорится в сообщении.

Также речь шла о развитии научно-технического сотрудничества и взаимодействия в сфере культуры.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, по словам премьер-министра страны Ларса Лёкке Расмуссена, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream-2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта.