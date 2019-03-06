Минстрой одобрил создание площадок проекта "Умный город" в четырех регионах РФ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минстрой РФ одобрил заявки на создание пилотных площадок для тестирования технологий "умного города" от Калужской, Нижегородской, Челябинской областей и Пермского края, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"На первом этапе реализации проекта "Умный город" в Минстрой России обратилось порядка 40 городов, которые заявили о своем желании стать пилотами - а значит, тестировать самые современные решения в сфере городского хозяйства. После того, как мы оценили первую волну заявок, стало очевидно, что далеко не все эти города в состоянии выполнить те задачи, которые перед ними поставлены, поэтому Минстроем России было принято решение о необходимости заключения соглашения с регионом и муниципалитетом, на территории которых будут реализовываться пилотные проекты. Сегодня мы одобрили первые семь заявок из четырех регионов", - цитирует пресс-служба замглавы Минстроя Андрея Чибиса.

Среди-городов участников проекта - Калуга, Обнинск, Нижний Новгород, Саров, Пермь, Березники, Сатка.

4 марта Минстрой РФ утвердил стандарт ведомственного проекта "Умный город". Проект стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. В проекте могут участвовать все населенные пункты с населением более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.