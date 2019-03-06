Объем страховых выплат вкладчикам рухнувших банков в 2018 году снизился в два раза

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Объем страховых выплат вкладчикам рухнувших банков в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился в два раза и составил 188,3 млрд руб., число вкладчиков, обратившихся за получением возмещения, уменьшилось на 44% - с 637,8 тыс. до 356,8 тыс. человек. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ по итогам совета директоров госкорпорации.

Отмечается, что в прошедшем году в отношении банков - участников системы страхования вкладов наступило 57 страховых случаев (в 2017 году - 41).

В целом за 15 лет функционирования системы страхования вкладов произошел 481 страховой случай, общий размер страховой ответственности по которым составил 1,92 трлн руб. перед 9,3 млн вкладчиков.

В отчетном году АСВ приняты предложения Банка России об участии в санации и урегулировании обязательств четырех банков. В шести кредитных организациях процедуры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств, проводившиеся с участием агентства, были завершены.

По состоянию на 31 декабря 2018 года АСВ участвовало в санации 22 банков.