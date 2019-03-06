Мантуров: Россия и Чехия планируют выходить с общими проектами на рынки третьих стран

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Россия и Чехия работают над совместными проектами с целью выхода на рынки третьих стран. Об этом сказал журналистам по итогам межправительственной российско-чешской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы продолжаем поиск направлений и проектов, связанных с поставкой совместной продукции в третьи страны. Для нас важно ориентироваться на совместные продукты, на новых совместных направлениях",- сказал он.

Сегодня стороны в рамках комиссии обсудили способы экономической поддержки экспортооринтированных предприятий с руководителем местного экспортного агентства, отметил он.

В ближайшее время Российский экспортный центр (РЭЦ) проведет консультации с чешским экспортно-импортным банком и экспортным страховым агентством с целью объединения возможностей страхования экспортных рисков своих компаний, заверил Мантуров.