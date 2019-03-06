АСВ изменило порядок работы с активами ликвидируемых финансовых организаций

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) изменило подход к урегулированию задолженности с должниками ликвидируемых финансовых организаций с целью ускорения процесса ликвидации кредитных организаций, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.

В соответствии с новым подходом, физическое или юридическое лицо может направить в АСВ запрос на реструктуризацию задолженности и претендовать на пролонгацию договора, рассрочку уплаты основного долга и процентов, а также пересчет или отмену неустоек по просроченной задолженности. Помимо этого, возможно снижение процентной ставки до уровня средневзвешенной ставки, опубликованной Банком России на своем сайте по соответствующему виду кредитов на дату заключения мирового соглашения, говорится в сообщении пресс-службы.

Для этого заемщику необходимо направить в агентство официальное письменное обращение с информацией по неисполненному обязательству, указав фамилию, имя, отчество или наименования должника, вид обязательства, основания его возникновения и иные сведения, приложив соответствующий пакет документов.

При этом стандартный срок исполнения обязательств по соглашению не должен превышать 24 месяца, а при его заключении в первый год конкурсного производства - не более 36 месяцев с даты заключения соглашения, для ипотечных кредитов, выданных на срок более 36 месяцев, - не более срока возврата кредита в соответствии с кредитным договором.

Как отметил генеральный директор АСВ Юрий Исаев, чьи слова приведены в пресс-релизе, изменение существующей практики инициировано агентством в интересах добросовестных должников банков с отозванной лицензией, в целях увеличения поступлений в конкурсную массу при сокращении судебных издержек, а также ускорения процесса ликвидации кредитных организаций.