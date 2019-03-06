Bloomberg: Трамп стремится ускорить подписание торгового соглашения с Китаем

ТАСС, 6 марта. Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее заключить торговую сделку с Китаем, опасаясь, что отсутствие соглашения может негативно сказаться на фондовых рынках. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg .

По его данным, Трамп "подгоняет своих переговорщиков, чтобы завершить сделку с Китаем как можно скорее" в надежде подстегнуть рыночную активность, отмечает агентство. Президент неоднократно отмечал, что индексы фондовых рынков росли при каждом признаке прогресса на проходящих переговорах. При этом источники агентства заметили, что у главы государства растет обеспокоенность по поводу того, что провал переговоров "может привести к падению индексов".

США и КНР - две крупнейшие экономики мира - все ближе подходят к заключению соглашения, которое положило бы конец начавшейся почти год назад торговой войне между ними. Для Трампа, подчеркивает Bloomberg, такое развитие событий дало бы хорошие козыри в его борьбе за переизбрание в 2020 году. Кроме того, новое торговое соглашение с Пекином, пишет агентство, "стало бы столь необходимой для главы Белого дома победой после провала его саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что торговые переговоры с КНР проходят непросто, однако есть заметные подвижки.

В свою очередь глава министерства коммерции КНР Чжун Шань отметил, что участники китайско-американских переговоров проводят крайне напряженное обсуждение возможностей устранения двусторонних торгово- экономических противоречий, однако для достижения окончательного соглашения стороны еще должны проделать огромную работу.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать пошлины с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.