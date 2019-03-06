Дитрих: стоимость авиабилетов на маршрутах в обход Пакистана может вырасти

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Авиакомпании РФ могут повысить стоимость билетов на 10-12% на маршрутах, которые были изменены из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном. О такой вероятности журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Скорее всего, это [необходимость изменять маршруты в обход воздушного пространства Пакистана] на цену билета повлияет, но не сейчас, через какое-то время. Процентов на 10-12%", - сказал он.

Дитрих уточнил, что из-за закрытия воздушного пространства Пакистана авиакомпании вынуждены либо делать стыковки и промежуточные посадки на дозаправки, либо перестраивать маршрут с учетом облета Пакистана. Но значимых убытков авиакомпаний это не вызвало, добавил он.

Ранее замминистра транспорта Александр Юрчик сообщил, что из-за вооруженного конфликта Пакистана и Индии были изменены маршруты 33 рейсов пяти российских авиакомпаний. Из России через Пакистан летают в основном в Китай, Таиланд, Индию.

Причины закрытия воздушного пространства

В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за атаки на автоколонну индийских силовиков в северном штате Джамму и Кашмир 14 февраля. В результате нападения погибли более 40 человек. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков взявшей на себя ответственность за теракт группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), бездействии пакистанских властей в отношении них. 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля ВВС Пакистана в ответ нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир.