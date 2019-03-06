Дитрих: ФАС признала, что авиакомпании понесли убытки из-за роста цен на керосин

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. ФАС признала, что авиакомпании понесли убытки из-за роста цен на керосин в 2018 году. Об этом заявил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Мы по крайней мере предварительно эти расчеты (потерь авиакомпаний - прим. ТАСС) сделали, эти расчеты представили. На совещании, которое состоялось у двух вице-премьеров, мы эти расчеты сверяли с нашими коллегами из ФАС. И такая сверка в первом приближении произошла. Уже считаю, что определенный успех состоит в том, что ФАС сказала о том, что такого рода убытки в принципе существуют", - сказал он.

Дитрих добавил, что это начало конструктивного обсуждения этой темы. Такой диалог даст возможность в установленные сроки попытаться свести позиции между ФАС и Минтрансом.

"Попытаться соответственно получить более-менее похожие сопоставимые суммы. Сейчас действительно с точки зрения цены на керосин ситуация стабилизировалась - об этом было сказано и на совещании, и это подтверждение у нас имеется. Но здесь идет речь о том, что определенные убытки возникли в силу ситуации 2018 года. Именно они сейчас там отрасль достаточно серьезно просаживают, и по ним нужно принять решение", - пояснил министр.