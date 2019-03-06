Дитрих: Газпромбанк может выкупать часть билетов при открытии прямых рейсов в Люксембург

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Газпромбанк может выкупать часть билетов при открытии прямого авиасообщения между Россией и Люксембургом, заявил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Газпромбанк сегодня выразил заинтересованность с учетом того, что большое количество его сотрудников трудится здесь. Один из трех банков, которые имеют в Люксембурге собственные отделения. И с учетом этой заинтересованности они готовы выкупать определенную квоту бизнес-класса в случае, если будет организовано прямое сообщение", - сказал он.

Дитрих добавил, что в ходе консультаций авиационных властей в сентябре прошлого года и прошедших встреч в феврале заинтересованность выполнения прямых рейсов выказала компания S7. "Но в условиях, когда такая поддержка со стороны Газпромбанка не была четко выражена, они сказали о том, что пока они возможностей для открытия прямого рейса не видят. Но я полагаю, что с учетом вот этих вот дополнительных условий, которые сейчас прорабатываются с Газпромбанком, мы такого рода вопросы можем пообсуждать еще", - отметил он.

По словам Дитриха, была достигнута договоренность о проведении дополнительных консультаций авиационных властей в июне этого года. "Сейчас все ограничения на осуществление прямых перелетов сняты. Вопрос в том, что сейчас этот пассажиропоток забирают хабы, которые работают в Брюсселе, во Франкфурте, в Кельне, поэтому, собственно говоря, не очень складывается экономика. Если будет потребитель, заказчик в лице ГПБ или еще кого-нибудь - соответственно, определенные меры поддержки нефинансовой, - вполне возможно, что это заработает", - пояснил он.