Gett может выйти на IPO в 2019 году

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Основатель и генеральный директор онлайн-агрегатора услуг такси Gett Дэйв Вайсэр не исключил выхода компании на IPO в 2019 году. Об этом Вайсэр сообщил ТАСС.

"Наше лидерство в корпоративном сегменте, показатели эффективности и роста показывают, что компания может быть востребована на публичном рынке. Мы оставляем за собой эту возможность, в том числе и в 2019 году", - сказал Вайсэр.

Кроме того, компания намерена с октября по декабрь 2019 года выйти на операционную прибыль на всех рынках присутствия онлайн-агрегатора такси, указал глава Gett. При этом Вайсэр не дал прогноза, когда именно это произойдет. Он пояснил, что основным сегментом выручки компании являются корпоративные перевозки.

Ранее израильское издание Globes со ссылкой на письмо Вайсэра сотрудникам компании сообщало, что Gett готовится выйти на IPO до конца 2019 года. По данным издания, компания уже начала консультации.

Gett - онлайн-агрегатор услуг такси, работающий в четырех странах, в России представлен в более чем 120 городах. Штаб-квартира компании находится в Израиле. Сервис работает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения.