Минздрав сможет исключать лекарства из закона о госрегулировании оборота алкоголя

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ будет составлять списки спиртосодержащих лекарств, которые не будут подпадать под закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Об этом говорится в постановлении правительства.

В список будут включаться спиртосодержащие лекарственные препараты, отвечающие одному или нескольким критериям. Так, объем потребительской тары не должен позволять использовать такие лекарственные препараты в качестве заменителя алкогольной продукции. Розничная цена при сравнении в сопоставимых объемах по таре и содержанию этилового спирта должна быть выше розничной цены на алкогольную продукцию, а функциональное назначение такого препарата по инструкции не должно употребляться внутрь.

При этом предусматривается, что лекарственные препараты с международным непатентованным наименованием "этанол" на этапе их производства во всех жидких лекарственных формах и дозировках не могут быть включены в такой список. Список лекарств будет формироваться комиссией Минздрава на основании предложений федеральных и региональных органов власти, а также субъектов обращения лекарственных средств.

В постановлении правительства отмечается, что не позднее 15 октября 2019 года в правительство необходимо внести проект акта об утверждении перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".