В Крыму завершили испытания второго блока новой ТЭС под Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты завершили комплексные испытания второго блока Таврической ТЭС под Симферополем. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

"В Крыму завершились комплексные испытания второго блока Таврической ТЭС. Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что во время испытаний с включением второго блока Таврической ТЭС на параллельную работу с Единой энергосистемой России специалисты АО "СО ЕЭС" обеспечили устойчивую работу Крымской энергосистемы без нарушений электроснабжения потребителей.

Новые теплоэлектростанции в Крыму строит входящий в Ростех "Технопромэкспорт". Энергоблоки первой очереди обеих ТЭС с 1 октября допущены на оптовый рынок и работают в сети, увеличивая мощность крымской энергосистемы до 500 МВт. С 1 февраля 2019 года первые блоки станций вышли на рынок мощности.

Ожидается, что новые ТЭС станут одним из важнейших элементов энергосистемы полуострова, который обеспечит решение проблемы дефицита электрической мощности и повышения надежности работы крымской энергосистемы в условиях прогнозируемого увеличения нагрузок.