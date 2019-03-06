Крым начал поставлять до 300 МВт электроэнергии на Кубань после запуска трех блоков ТЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Кубанская энергосистема начала получать до 300 МВт электроэнергии из Крыма после начала работы трех блоков Таврической и Балаклавской ТЭС. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

"В условиях работы уже введенных двух энергоблоков Балаклавской ТЭС и первого энергоблока Таврической ТЭС Крымская энергосистема функционировала с избытком собственной генерации и обеспечивала выдачу в Кубанскую энергосистему до 300 МВт мощности. Переток мощности происходил в отдельные ночные часы, в период минимального потребления", - говорится в сообщении.

Новые теплоэлектростанции в Крыму строит входящий в Ростех "Технопромэкспорт". Энергоблоки первой очереди обеих ТЭС с 1 октября допущены на оптовый рынок и работают в сети, увеличивая мощность крымской энергосистемы до 500 МВт. С 1 февраля 2019 года первые блоки станций вышли на рынок мощности. Ожидается, что новые ТЭС станут одним из важнейших элементов энергосистемы полуострова, который обеспечит решение проблемы дефицита электрической мощности и повышения надежности работы крымской энергосистемы в условиях прогнозируемого увеличения нагрузок.