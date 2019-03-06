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Мантуров: Россия и Чехия обсудили возможность увеличения числа авиарейсов

Стороны обсудили дальнейшую проработку возможностей расширения провозных емкостей Прагой с Москвой и Санкт-Петербургом

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Россия и Чехия в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудили возможность увеличения количества авиарейсов между странами, сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам комиссии.

"Важная тема, которую мы сегодня так обсудили, это дальнейшая проработка возможностей расширения провозных емкостей Прагой с Москвой и Санкт-Петербургом. Мы рассчитываем на поддержку наших коллег по [наращиванию] провозных частот для того, чтобы увеличить объемы перевозки", - сказал он.

Чехия традиционно является популярным направлением для российских туристов, в Прагу летают крупнейшие российские авиакомпании.

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