Мантуров: Россия и Чехия обсудили возможность увеличения числа авиарейсов

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Россия и Чехия в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудили возможность увеличения количества авиарейсов между странами, сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам комиссии.

"Важная тема, которую мы сегодня так обсудили, это дальнейшая проработка возможностей расширения провозных емкостей Прагой с Москвой и Санкт-Петербургом. Мы рассчитываем на поддержку наших коллег по [наращиванию] провозных частот для того, чтобы увеличить объемы перевозки", - сказал он.

Чехия традиционно является популярным направлением для российских туристов, в Прагу летают крупнейшие российские авиакомпании.