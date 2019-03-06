Reuters: "Роснефть" открывает в Сингапуре офис по управлению региональными проектами

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. "Роснефть" открывает в Сингапуре филиал, который будет управлять региональными проектами компании, а также заниматься торговлей нефтью и нефтепродуктами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Новое подразделение - Rosneft Singapore - было зарегистрировано в конце 2018 года и пока находится в процессе формирования: весной-летом этого года в компании появятся несколько сотрудников, часть из которых переедет из Москвы", - сообщили источники агентства.

Возглавить сингапурскую "дочку" "Роснефти" может нынешний первый заместитель директора департамента трейдинга нефтью и нефтепродуктами компании Андрей Богатенков.

"Желание "Роснефти" назначить на должность главы подразделения в Сингапуре ключевого менеджера, ответственного за поставки нефти и нефтепродуктов головной компании, говорит о том, что "Роснефть" возлагает большие надежды на новую структуру", - приводит Reuters слова трейдера европейской компании, работающего на рынке российской нефти.

Открытие нового представительства в Сингапуре является новой попыткой "Роснефти" расширить присутствие в нефтяном и продуктовом трейдинге, считают участники рынка. "Роснефть" хочет выйти на рынок Азии и расширить прямое сотрудничество с покупателями в регионе", - сказал один из источников агентства. Сама же компания пока не предоставила комментарий на запрос Reuters.

Поставки нефти "Роснефти" в восточном направлении в 2018 году достигли 51 млн тонн, составив почти половину от всего экспорта сырья компании, согласно данным Минэнерго РФ.