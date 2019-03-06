Российский зерновой союз не ожидает дальнейшего роста цен на крупу

"Мы ушли в предельные значения с точки зрения потребителей, поэтому дальнейший рост будет ограничиваться потребительским спросом. Когда потребитель видит, что пшено стоит значительно дороже риса, у него возникает возможность выбора: что брать. Он выбирает товарозаменитель. Соответственно, торговля будет это чувствовать и видеть. И это станет естественным ограничителем роста цен", - сказал Корбут.

По данным Росстата, в период с 26 февраля по 4 марта 2019 года цены на пшено выросли на 2,2%, на гречневую крупу - на 0,5%. В январе 2019 года пшено также было одним из наиболее подорожавших видов продовольствия - его стоимость поднялась на 3,9%, цены на манную крупу выросли на 2,2%, на овсяную и перловую крупы - на 1,7%, на гречневую - на 1,5%.

Как пояснил Корбут, пшено дорожает в связи с сокращением посевных площадей в прошлом году. Сейчас оптовые цены производителей составляют в среднем 50 рублей за кг и превышают стоимость гречки и риса. "Это нестандартная ситуация, но она вполне объяснима теми экономическими процессами, которые были", - считает Корбут.

Цена риса остается стабильной, в то время как цены на гречку достаточно высоки из-за снижения производства в 2018 году по сравнению с перепроизводством в предыдущие годы.

При этом дефицита круп на российском рынке вице-президент РЗС не ожидает. "Если будет возникать дефицит, его замечательно закроют импортом. Ни по гречихе, ни по рису дефицита гарантировано не будет", - сказал он, добавив, что дефицита пшена также не предвидится.