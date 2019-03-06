Ленинградскую электросетевую компанию обязали ввести штрафы за срыв сроков подключения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ленинградской области предписало региональной электросетевой компании ЛОЭСК к 11 марта подготовить норму о персональной ответственности сотрудников, нарушающих порядок и сроки подключения потребителей. Об этом сообщил ТАСС в среду врио заместителя руководителя ведомства Руслан Абейдуллин.

Плановая проверка работы ЛОЭСК выявила более 1,5 тыс. случаев нарушения порядка и сроков рассмотрения заявок и заключения договоров на технологическое присоединение с 2015 по 2018 год.

"По итогам проверки мы выдали ЛОЭСК предупреждение к 11 марта ввести нормативный правовой акт о персональной ответственности должностных лиц организации, ответственных за нарушение порядка и сроков технологического присоединения. В дальнейшем, если будут выявлены новые нарушения, ЛОЭСК сможет штрафовать ответственного сотрудника вплоть до его увольнения. В период с 2015 по 2018 год организация систематически нарушала порядок и сроки рассмотрения заявок и заключения договоров", - сказал Абейдуллин.

Если компания не исполнит предписание, ей будет грозить оборотный штраф от 1,5 до 15% от суммы выручки за 2018 год. Данные по выручке за прошлый год пока не публиковались, в 2017 году она составила 9,1 млрд рублей, а чистая прибыль - 2,8 млрд рублей.

Компания ЛОЭСК, образованная 30 августа 2004 года, объединяет шесть филиалов, обеспечивающих электроснабжение порядка 150 населенных пунктов Ленинградской области с общим населением более 1 млн человек, обслуживает более 10 тыс. км линий электропередач.