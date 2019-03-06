"Автотор" инвестирует в рамках СПИК до 20 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Российский холдинг "Автотор" планирует инвестировать порядка 4,5 млрд рублей в рамках специнвестконтракта (СПИК) в первый год работы и до 20 млрд рублей за 10 лет. Об этом журналистам сообщил основатель холдинга "Автотор" Владимир Щербаков.

"Мы записали минимальный объем инвестиций, который выглядит прилично - примерно 4,5 млрд рублей. Но, на самом деле, 4,5 [млрд] - это одногодовой объем", - сказал Щербаков.

По его словам, оценка объема инвестиций на весь срок контракта в 10 лет пока не ясна. "Никак не меньше 15-20 млрд рублей", - отметил он. Заключение СПИК, по его словам, может состояться до конца марта.

Как отметил Щербаков, заседание межведомственной комиссии, рассматривающей заключение СПИК, назначено на 15 марта.

"Если на комиссии никаких вопросов не возникает, то они готовы в течение недели - десяти дней подписать", - пояснил он, добавив, что серьезных разногласий между сторонами нет, а конкретные сроки будут зависеть от совмещения графиков губернатора Калининградской области и министра промышленности РФ.

В рамках СПИК "Автотор" намерен организовать производство по полному технологическому циклу не менее 10 моделей автомобилей. "По количеству выпускаемых моделей мы, конечно, будем работать много больше, чем все остальные, - отметил Щербаков. - Мы ставим задачи обеспечить не количественное насыщение рынка, это должны делать "Ваз", "Газ", Sollers, Ford, Volkswagen, а мы стараемся делать качественное насыщение".

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде и первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. Сейчас завод выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai, Ford.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

СПИК 2.0, который должен заработать в 2019 году, можно будет заключить только на условиях внедрения в России уникальных технологий и продуктов. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что госсубсидии в автопроме смогут получать только компании, заключившие СПИК.