Ульяновская область организует экспортный хаб в Чехии

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Ульяновская область организует экспортный хаб на территории Чешской Республики, соответствующее соглашение о намерениях подписано в Праге по итогам российско-чешской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Одним из локомотивов развития нашего диалога, на наш взгляд, должно стать межрегиональное сотрудничество. В прошлом году в Чехии состоялись бизнес-миссии шести российских регионов, а сегодня на полях межправкомиссии подписано соглашение о создании торгово-логистической инфраструктуры (экспортного хаба) на территории Чешской Республики между Ульяновской областью и компанией MRKinvest", - сообщили в российском Министерстве промышленности и торговли.

Основная задача, которую будет решать это бизнес-представительство - продвижение продукции компаний Ульяновской области с минимальными для них затратами.

"Предприятия смогут реализовывать на территории Европейского союза уже растаможенную, доставленную до покупателя продукцию. Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению инфраструктурой, необходимой для транспортировки, складского хранения и продвижения товаров в приоритетных странах агентами и дистрибуторами, а также оказание содействия в поиске партнеров для предприятий Ульяновской области, обеспечение возможности проведения переговоров между региональным бизнесом и иностранными компаниями, продвижение региональных брендов, оказание содействия региональным компаниям в открытии собственных бизнес-представительств и создание совместных предприятий на территории ЕС", - рассказали в ведомстве.

Ожидается, что в первый год работы хаба начнется продвижение не менее 20 экспортных товарных групп и может быть заключено порядка 20 первичных экспортных контрактов на сумму $2-3 млн.

Локализация в Татарстане

Также по итогам заседания комиссии был подписан меморандум о намерениях между чешским производителем насосного оборудования и арматуры MPower Engineering и "ПКФ "СпецТехКомплект". Предполагается, что MPower Engineering локализует производство оборудования в Нижнекамске (Татарстан). Реализация проекта обеспечит трансфер ноу-хау и позволит создать до 70 рабочих мест к 2020 году.

"Выход на серийное производство удовлетворит потребности российского рынка арматуры и насосного оборудования широкого применения (энергетическая, химическая, нефтяная и металлургическая промышленность) и позволит нарастить экспортный потенциал", - рассказали в Министерстве промышленности и торговли. Ежегодный выпуск различных видов арматуры составит 2-3 тыс. единиц.