Власти Адыгеи расторгли арендный договор с "Адыгейской ГЭС" из-за многомиллионного долга

МАЙКОП, 6 марта. /ТАСС/. Власти муниципалитета Адыгеи расторгли договор аренды с компанией "Адыгейская ГЭС", планировавшей в 2021 году запустить гидроэлектростанцию в русле реки Кубань в системе существующих гидросооружений Краснодарского водохранилища, сообщили ТАСС в среду в министерстве экономического развития и торговли республики.

"С момента получения в аренду земельных участков компания "Адыгейская ГЭС" практически не платила за их использование, накопив многомиллионную задолженность за два года. В связи с этим в феврале администрация Тлюстенхабльского городского поселения, в собственности которого находятся данные участки, расторгла договор аренды в одностороннем порядке", - сказали в минэкономразвития и торговли республики.

В частности, по данным министерства, инвестор не выполнял дорожную карту проекта и свои обязательства по информированию властей республики о стадиях выполнения инвестсоглашения. К проекту появились вопросы и со стороны Кубанского бассейнового водного управления, сомнения в возможности реализации проекта связаны и с позицией Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Между тем Адыгея заинтересована в надежных инвестпроектах в области энергетики, поскольку снятие этого инфраструктурного барьера является одним из основных направлений Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года, пояснили в республиканском ведомстве.

Комментарием руководства "Адыгейская ГЭС" ТАСС пока не располагает.

Инвестсоглашение по строительству ГЭС в русле реки Кубань в Адыгее было подписано в 2016 году на инвестиционном форуме в Сочи. При создании гидроэлектростанции компания "Адыгейская ГЭС" планировала использовать около 7,8 млрд рублей инвестиций крупной китайской компании "Амур-Сириус". Власти республики в 2017 году ввели инвестпроект в ранг приоритетного для ускорения процессов его реализации. В конце февраля текущего года "Адыгейская ГЭС" подписала соглашение с чеченским холдингом Rim Group о строительстве и вводе в эксплуатацию ГЭС, ориентировочная стоимость проекта должна составить до 4 млрд рублей.

Адыгея стала первым в стране регионом, где началось строительство самого мощного в России ветропарка, проект успешно реализует дочернее предприятие "Росатома". Также компания "Возобновляемые источники энергии" начнет в июне возведение в республике двух первых солнечных электростанций суммарной мощностью порядка 9 МВт, детали соответствующего соглашения были обсуждены на полях Российского инвестиционного форума в Сочи главой Адыгеи Муратом Кумпиловым с представителями группы компаний "Хевел" и гендиректором компании "Возобновляемые источники энергии".