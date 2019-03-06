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Минтранс не нашел оснований для введения платной регистрации в аэропортах России

Ранее сообщалось, что с таким предложением к ведомству обратился лоукостер "Победа"
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Нормативных оснований для введения платной регистрации в аэропортах РФ нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса. Ввести платную регистрацию в российских аэропортах ранее предлагал лоукостер "Победа".

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"Мы ответили на обращение "Победы". Сейчас отсутствуют нормативные основания для этого", - сообщили в Минтрансе.

В конце 2018 года гендиректор лоукостера Андрей Калмыков в интервью РБК сообщил, что "Победа" обратилась в Минтранс России с предложением разрешить авиаперевозчикам не включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

В настоящий момент федеральные авиационные правила обязывают авиакомпании обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке.

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