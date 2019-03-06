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Новая "бальная" система господдержки в автопроме заработает с 1 июля

"Входную" планку баллов для участия будут повышать постепенно

КАЛИНИНГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля и будет основана на балльной системе. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Вчера вечером окончательные штрихи дорисовали этой поддержке, чтобы система была для автопроизводителей понятной, прозрачной, предсказуемой на долгие годы", - сказал Козак. По его словам, это так называемая балльная система. "Когда каждому в зависимости от объема добавленной стоимости, которая приходится на соответствующий автокомпонент, присваивается определенное количество баллов", - пояснил он. По его словам, система заработает после 1 июля 2019 года.

Все меры поддержки будут формироваться в зависимости от набранных баллов. "На начальном этапе для большинства субсидий этот объем баллов будет небольшой", - отметил Козак.

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