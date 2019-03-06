Минфин США продлил срок завершения сделок с "Группой ГАЗ"

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 6 июня 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании. Об этом сообщило в среду Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.
Оно распространило две так называемые генеральные лицензии, одна из которых (General License 13K) касается продления срока избавления от активов "Группы ГАЗ", а в другой (General License 15E) прописаны сроки продления сделок с ней.
США 6 апреля 2018 года ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список американского минфина попали бизнесмены Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске "Русал" и группа En+, промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, компания "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.
27 января министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго".
Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с фигурантами.