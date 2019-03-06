Минфин США продлил срок завершения сделок с "Группой ГАЗ"

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 6 июня 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании. Об этом сообщило в среду Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

США сняли санкции с "Русала" и En+. Как компании этого добились

Оно распространило две так называемые генеральные лицензии, одна из которых (General License 13K) касается продления срока избавления от активов "Группы ГАЗ", а в другой (General License 15E) прописаны сроки продления сделок с ней.

США 6 апреля 2018 года ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список американского минфина попали бизнесмены Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске "Русал" и группа En+, промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, компания "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.

27 января министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго".

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с фигурантами.