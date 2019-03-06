Вице-премьеры России и Сербии обсудили сотрудничество в энергетике и промышленности

БЕЛГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич и вице-премьер РФ Юрий Борисов, являющиеся сопредседателями совместного межправкомитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, обсудили потенциал сотрудничества России и Сербии в энергетике, промышленности и транспорте. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы МИД Сербии по результатам встречи.

"На встрече, которая прошла в узком формате накануне 17-го пленарного заседания межправительственного комитета, рассмотрены возможности сотрудничества в области энергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также в ходе встречи Дачича и Борисова обсуждалась "актуальная ситуация в двусторонних отношениях двух стран, в том числе особое удовольствие обе стороны выразили в связи растущим объемом экономического сотрудничества и в связи с тем фактом, что товарооборот между Москвой и Белградом превысил $3 млрд в 2018 году".

Перед встречей Борисов заявил, что российско-сербские отношения традиционно развиваются в духе взаимного доверия и носят "поистине стратегический характер". "Сербия была и остается ключевым торгово-экономическим партнером России на Балканах и в Европе. Мы высоко оцениваем динамику двустороннего диалога на всех уровнях", - отметил российский вице-премьер.

Борисов подчеркнул, что важнейшей вехой в развитии двусторонних отношений стал визит в Сербию президента России Владимира Путина 17 января этого года, и подтвердил настрой российской стороны на последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе этого визита.