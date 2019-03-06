Президент Судана сменил главу Центрального банка страны

ТАСС, 6 марта. Президент Судана Омар аль-Башир освободил в среду от занимаемой должности главу Центрального банка страны Мухаммеда аз-Зубейра. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Новым управляющим назначен заместитель аз-Зубейра Хусейн Яхья Джанкул. О причинах перестановок не сообщается.

В 2018 году инфляция в стране выросла на 70%, а национальная валюта обрушилась по отношению к доллару с 18 до 60 фунтов за $1. Глубокий экономический кризис в стране спровоцировал массовые акции протеста, которые не стихают в Судане с декабря.

22 февраля президент объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год в целях необходимости принятия экстренных мер по выходу из тяжелой социально-экономической ситуации. Тогда же он распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций, а в рядах правящей партии "Национальный конгресс" на местах начались увольнения всех руководителей региональных подразделений. Кроме того, аль-Башир подписал указы о запрете в стране массовых собраний, забастовок и акций протестов, а также запрете на торговлю и хранение субсидируемого топлива вне официальных каналов. Еще одно его распоряжение связано с введением новых правил и ужесточением контроля за продажей и перевозкой иностранной валюты и золота.