Правительство рассмотрит меры по повышению доступности жизненно важных лекарств

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Кабинет министров под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется в четверг, 7 марта, на очередное заседание. Как сообщили в пресс-службе правительства, на повестке дня пять вопросов, ключевым из которых станет рассмотрение законопроекта о внесении изменений в статью 219 Налогового кодекса с целью повышения доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В материалах к предстоящему заседанию кабмина уточняется, что этим законопроектом предлагается для получения социального налогового вычета вместо используемого в настоящее время списка лекарственных препаратов применять список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Этот список содержит аналоги лекарственных препаратов как в отношении фармакотерапевтических групп препаратов, так и по терапевтическому действию и медицинским показаниям в отношении абсолютного большинства не совпадающих с ним позиций перечня, в настоящее время используемого для социального налогового вычета.

По мнению авторов инициативы, "это позволит обеспечить преемственность проводимой терапии на стационарном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи, расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов и повысить доступность лекарств из списка ЖНВЛП".

Ожидается также, что министры обсудят поправки в закон "О рынке ценных бумаг". Его цель - предотвращение организации и проведения незаконных азартных игр и лотерей под видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Принятие поправок позволит дополнить законопроект нормами, распространяющими его регулирование на лица, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию.

О кредитных историях

На повестке дня предстоящего заседания - изменения в закон "О кредитных историях", которые направлены на повышение достоверности соответствующей информации, касающейся физических и юридических лиц за счет обеспечения точности идентификации договоров кредита (займа). При этом информация по этим документам должна передаваться в бюро кредитных историй.

О техосмотре

Министры также уделят внимание поправкам в закон "О техническом осмотре транспортных средств" и о внесении изменений в КоАП. Соответствующие нововведения направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра транспорта, а также на противодействие незаконному оформлению диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, которые не имеют разрешения на такую деятельность.

Кабмину предстоит принять решение об усилении административной ответственности всех участников системы техосмотра. Поправками к законопроектам, в частности, предусматриваются нормы, направленные на противодействие рекламе услуг по проведению техосмотра неаккредитованными лицами, а также рекламе таких услуг, при условии, что они оказываются с нарушением установленного порядка (например, без осмотра транспортного средства).