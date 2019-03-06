WSJ: Amazon закроет почти 90 мини-магазинов в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Amazon намерен закрыть все свои 87 точек для мелкой торговли. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, данную информацию подтвердили представители компании. Они пояснили, что речь идет о полном сворачивании к концу апреля программы, которая предполагает существование данных мини-магазинов в США. Большинство из них находятся в зданиях торговых центров в общей сложности на территории 21 американского штата.

В публикации констатируется, что Amazon уже начала оповещать сотрудников о закрытии торговых точек. Пока не ясно, какой будет судьба таких же магазинов за пределами США.

Газета на прошлой неделе сообщила со ссылкой на источники, что Amazon собирается открыть новую сеть продуктовых магазинов, первый из них начнет работать уже в 2019 году. Издание отмечало, что десятки торговых точек появятся в ряде крупнейших американских городов, в том числе в Сан-Франциско (штат Калифорния), Сиэтле (штат Вашингтон), Чикаго (штат Иллинойс), Вашингтоне (столичный округ Колумбия) и Филадельфии (штат Пенсильвания). При этом первый магазин, как предполагается, откроют в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в конце года. Как ожидается, новые магазины будут отличаться от сети Whole Foods Market, которую контролирует в настоящее время Amazon. В ней продают преимущественно органические продукты питания без искусственных консервантов и красителей.