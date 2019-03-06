МТС заключил мировое соглашение по делу о коррупции в Узбекистане с регуляторами США

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Оператор МТС заключил мировое соглашение с американскими регуляторами по делу о коррупции в Узбекистане и выплатит штраф в размере $850 млн. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении оператора.

МТС заключила мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и минюстом США относительно расследования деятельности бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане, сообщила компания.

"Соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года. В рамках соглашения МТС выплатит суммарно $850 млн. Штраф будет выплачен из средств, которые были зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания в отчете за III квартал 2018 года отразила резерв в 55,8 млрд рублей. в качестве потенциального обязательства в рамках расследования регуляторов США по делу о коррупции в Узбекистане.