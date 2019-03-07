"Русал" ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019 и 2020 годах

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. "Русал" ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019-2020 годах после завершения торговых войн и кризисов предложения 2018 года. Об этом сообщил "Русал" со ссылкой на слова гендиректора компании Евгения Никитина.

"В 2019 и 2020 годах мы ожидаем восстановление спроса на алюминий после завершения торговых войн и кризисов предложения конца 2018 года. Мы прогнозируем значительный дефицит на рынках за пределами Китая в 2019 году, и уверены, что "Русал" сможет удовлетворить этот спрос", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

В компании также сообщили, что нормализованная чистая прибыль "Русала" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году выросла на 7,8% по сравнению с 2017 годом, до $1,695 млрд.

Скорректированный показатель EBITDA "Русала" вырос на 2%, до $2,16 млрд, выручка - на 3,1%, до $10,3 млрд.

Чистый долг "Русала" на конец 2018 года составил $7,4 млрд, сократившись по сравнению с показателем на конец 2017 года на 2,7%.