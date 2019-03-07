СМИ: Huawei обвинила правительство США в проникновении на ее сервера

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Китайская компания Huawei имеет доказательства, что американские власти противозаконно осуществляли проникновение на ее корпоративные сервера. Об этом сообщил в четверг информационный портал Sina.

"У нас есть явные доказательства того, что правительство США проникало на сервера Huawei", - цитирует портал заявление представителя штаб-квартиры корпорации в Шэньчжэне.

Ранее Huawei подала иск в суд на правительство Соединенных Штатов в ответ на обвинения об угрозе, которую якобы представляет ее оборудование для государственной безопасности других стран. "Было решено подать судебный иск в отношении американских властей", - отмечается в коротком заявлении китайской компании.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как Соединенные Штаты и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря 2018 года была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В свою очередь польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майкл Пенс заявил, что продукция Huawei и прочих телекоммуникационных предприятий КНР представляет угрозу для информационной безопасности других государств, поскольку по китайским законам спецслужбы Китая якобы имеют право получать беспрепятственный доступ к конфиденциальным данным, которые фиксируются соответствующим оборудованием.