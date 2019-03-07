Дальний Восток за два месяца экспортировал больше водорослей, чем за весь 2018 год

ВЛАДИВОСТОК, 7 марта. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области за два прошедших месяца 2019 года выдало сертификаты на вывоз 52,4 т морских водорослей, что более чем в два раза превышает общий объем экспорта водорослей в прошлом году. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.

"По данным Управления Россельхознадзора, с начала 2019 года на экспорт в Китай было направлено ... 52,4 т водорослей из Сахалинской области. По сравнению с прошлым годом поставки водорослей (ламинарии японской) уже выросли более чем в два раза: в 2018 году на экспорт в КНР было отправлено 20,9 т водорослей из Сахалинской области", говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, экспорт чаги также значительно увеличился. За весь 2018 года было продано за границу 288,2 т этого ресурса, тогда как за первые две месяца 2019 года эта цифра составила 166,1 т.

Как отмечается в релизе, нарушений при экспорте не выявлено, требования стран-импортеров соблюдены. На все экспортные партии выданы фитосанитарные сертификаты.

Чага - это древесный гриб, который широко используется в КНР как лекарство. Ламинария (она же "морская капуста") входит в состав некоторых блюд азиатской и дальневосточной кухни, а также используется в народной медицине.