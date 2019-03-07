{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": названы самые пьющие регионы России

Продажи алкоголя превысили 25 л на человека за год
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Самыми пьющими регионами России по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области и Карелия. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

В этих регионах продажи алкогольной продукции на душу населения были наиболее значительными: более 25 л на человека за год. При этом в среднем по РФ потребление спиртного выросло на 8,3% и составило 14,3 л на человека. Эти данные касаются продаж легального спиртного, однако в целом по стране потребление алкоголя в пересчете на этанол падает из года в год, отмечают эксперты.

"При составлении рейтинга потребления легальной алкогольной продукции специалисты ЦИФРРА использовали данные продаж государственной системы учета спиртного ЕГАИС, а также информацию Росстата о численности населения в стране. Аналитики учитывали данные о реализации водки, коньяка, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. Продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи не считались", - пишут "Известия".

В итоге средний показатель выпитой легальной алкогольной продукции на душу населения в России составил 14,3 литра за 2018 год.

Издание отмечает, что в 2017 году была схожая ситуация, однако, объемы были меньше: средний показатель продаж легальной алкогольной продукции по РФ тогда составил 13,2 литра на человека. Пятерка "лидеров" осталась той же: Сахалинская область (27,5 литра), Ненецкий округ (26,7 литра), Карелия (25 литра), Магаданская область (24,6 литра), Московская область (23,5 литра).

Теги
Россия
Кабмин поручил провести тестовые испытания механизма мониторинга перевозок между РФ и КНР
Тесты будут проводиться до конца мая
Читать полностью