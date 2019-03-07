"Известия": названы самые пьющие регионы России

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Самыми пьющими регионами России по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области и Карелия. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

В этих регионах продажи алкогольной продукции на душу населения были наиболее значительными: более 25 л на человека за год. При этом в среднем по РФ потребление спиртного выросло на 8,3% и составило 14,3 л на человека. Эти данные касаются продаж легального спиртного, однако в целом по стране потребление алкоголя в пересчете на этанол падает из года в год, отмечают эксперты.

"При составлении рейтинга потребления легальной алкогольной продукции специалисты ЦИФРРА использовали данные продаж государственной системы учета спиртного ЕГАИС, а также информацию Росстата о численности населения в стране. Аналитики учитывали данные о реализации водки, коньяка, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. Продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи не считались", - пишут "Известия".

В итоге средний показатель выпитой легальной алкогольной продукции на душу населения в России составил 14,3 литра за 2018 год.

Издание отмечает, что в 2017 году была схожая ситуация, однако, объемы были меньше: средний показатель продаж легальной алкогольной продукции по РФ тогда составил 13,2 литра на человека. Пятерка "лидеров" осталась той же: Сахалинская область (27,5 литра), Ненецкий округ (26,7 литра), Карелия (25 литра), Магаданская область (24,6 литра), Московская область (23,5 литра).