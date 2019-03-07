Заявку о создании ТОР "Забайкалье" направили в Минвостокразвития РФ

ЧИТА, 7 марта. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) направили в Минвостокразвития РФ заявку о создании территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы региона.

"В состав ТОР "Забайкалье" планируется включить восемь площадок ("Кодарско-Удоканская", "Краснокаменская", "Комсомольская", "Первомайская", "Красночикойская", "Балейская", "Амазарская" и "Чита"), 18 перспективных проектов. По подсчетам специалистов, налоговые поступления только от новых резидентов в течение десяти лет составят 43,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Создание ТОР позволит до 2028 года привлечь около 236 млрд рублей инвестиций и организовать более 12,5 тыс. рабочих мест.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов сообщал, что реализация 18 проектов в новой ТОР потребует от государства 27 млрд рублей инвестиций в инфраструктуру Забайкальского края.

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее подчеркивал, что ТОР в Забайкалье будет создана, а ответственность за ее развитие лежит как на руководстве региона, так и на федеральных властях.