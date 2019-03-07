Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в феврале составила 70,1 млрд руб.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка России по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в феврале 2019 года составила 70,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, говорится в сообщении банка. При этом за два месяца Сбербанк получил чистую прибыль в размере 143,8 млрд руб., что на 11,4% превышает аналогичный показатель годом ранее.

Чистый процентный доход сохранился на уровне января-февраля 2018 года, процентные доходы на 11% превысили уровень аналогичного периода прошлого года за счет роста объемов бизнеса, отметили в банке. При этом увеличились и процентные расходы вследствие роста рыночной стоимости и объема привлеченных средств.

Чистый комиссионный доход увеличился относительно января-февраля прошлого года на 14,1% преимущественно за счет операций с банковскими картами, расчетных операций и банковских гарантий. С 2019 года банк внес изменения в методологию, и признание комиссии за годовое обслуживание карт происходит равномерно.

В феврале корпоративным клиентам было выдано кредитов на сумму более 1,1 трлн руб. В Сбербанке отмечают, что кредитный портфель остался на уровне января, показав незначительное сокращение до 13,2 трлн руб. за счет погашения валютных кредитов, при этом рублевый портфель не изменился.

Привлеченные средства клиентов в феврале выросли на 1,5%. Средства физических лиц увеличились на 2%, полностью компенсировав отток января в реальном выражении. Средства юридических лиц выросли за месяц на 0,5%.

Общий капитал увеличился за месяц на 35 млрд руб. и превысил 4,2 трлн руб. Наибольшее влияние на его динамику оказали заработанная прибыль и погашение субординированных облигаций на 1 млрд долларов, добавили в Сбербанке.

Активы в феврале выросли на 1,5% и достигли 27,2 трлн руб. Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились за месяц на 195 млрд руб. во многом под влиянием розничных кредитов, а также расчетов с международными платежными системами. Нормативы достаточности основного и базового капитала в феврале незначительно снизились.