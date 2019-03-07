Транспортный налог предложили зачислять в муниципальные дорожные фонды

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Народное собрание республики Дагестан внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий зачисление транспортного налога в муниципальные дорожные фонды при условии, что законом субъекта РФ предусмотрены единые нормативы отчислений от транспортного налога в местные бюджеты. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены единые для всех муниципальных образований регионов нормативы отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ. При этом доходы консолидированного бюджета субъекта РФ от транспортного налога являются источником формирования дорожных фондов субъектов РФ независимо от установления законом субъекта РФ нормативов отчислений от транспортного налога в местные бюджеты.

В связи с этим законопроектом вносятся изменения в статью "Дорожные фонды" Бюджетного кодекса РФ, предусматривающие возможность формирования муниципальных дорожных фондов за счет транспортного налога при условии, что законом субъекта предусмотрены единые нормативы отчислений от транспортного налога в местные бюджеты, то есть поступления от транспортного налога передается бюджетам муниципальных образований. Документ разработан для повышения заинтересованности муниципальных образований в увеличении поступлений транспортного налога и предусматривает возможность расширения источников формирования доходной части муниципальных дорожных фондов за счет транспортного налога, говорится в пояснительной записке к документу.