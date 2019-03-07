Господдержка маломерных судов может составить до 1 млрд рублей в год

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Объем государственной поддержки строительства средне- и малотоннажных рыбопромысловых судов на территории России может составить до 1 млрд рублей в год. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

Как отмечается, механизм планируется запустить с октября - ноября 2019 года. В ведомстве пояснили, что новая мера господдержки предполагает компенсацию затрат на строительство среднетоннажных и маломерных рыбопромысловых судов на российских верфях в размере до 30% стоимости проекта.

В Росрыболовстве сообщили о том, что замглавы ведомства Петр Савчук провел отраслевое совещание во Владивостоке, в ходе которого обсуждались перспективы использования инструмента господдержки с учетом особенностей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Аналогичные встречи с отраслевым сообществом уже проведены на Юге и Северо-Западе России. "Сейчас необходимо определить, какие потребности в новых судах есть у дальневосточных рыбаков - и по количеству, и по техническим характеристикам. Предстоит определить типы рыбопромысловых судов для включения в перечень объектов господдержки", - приводятся в сообщении слова Савчука.

Он также отметил, что для повышения эффективности реализации программы Минпромторг рассматривает возможность приобретения нескольких проектов судов, чтобы планировать их серийное производство. Начальник отдела ценообразования и экономического анализа департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Василий Нецветаев в свою очередь сказал, что при строительстве одного рыбопромыслового судна субсидия может составлять до 70 млн рублей. Он пояснил, что на этот год субсидии запланированы на уровне 280 млн рублей, на 2020 год их планируется увеличить до 500 млн рублей и лишь в дальнейшем они могут быть увеличены до 1 млрд рублей в год.

Как сообщили в Росрыболовстве, такая мера господдержки будет действовать ориентировочно в течение 5-6 лет. С учетом предполагаемых мер поддержки, строительство малого рыболовного сейнера на российских вервях обойдется до 300 млн рублей, срок окупаемости составит 11 лет, доходность инвестора - 9%. Для сокращения сроков окупаемости до 5-7 лет необходима оптимизация производства на судне. В настоящее время средний возраст используемых малых рыболовных сейнеров превышает 30 лет, добавили в ведомстве.