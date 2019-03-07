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Суд признал за заводом в Брянской области право на производство адыгейского сыра

В пресс-службе суда подчеркнули, что сыр не является традиционным продуктом, производимым исключительно в Адыгее

ТАСС, 7 марта. Арбитражный суд Брянской области признал за брянской компанией "Умалат" право на производство мягкого адыгейского сыра, которое оспаривал Союз производителей продукции "Сыр адыгейский" и ряд других компаний. Об этом в четверг сообщается на сайте суда.

"Адыгейский сыр, <...> производимый в соответствии с национальным стандартом ГОСТ 32263-2013, не является традиционным продуктом, производимым исключительно в Адыгее по древним традициям домашней выработки, а представляет собой товар, изобретенный в 1968 году и массово внедренный в производство на территории СССР", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что технология производства адыгейского сыра изначально предусмотрена промышленная, она не имеет ничего общего с технологией производства традиционного сыра, описанной в наименовании места происхождения товара, и может быть применена в любом регионе без ущерба для качества сыра.

Компании "Красногвардейский молочный завод", "Молзавод "Гиагинский", "Тамбовский", "Адыгейский молочный завод", "Молкомбинат "Адыгейский", "Молзавод "Новый" выступили в качестве третьих лиц в судебном споре. "Они и Союз производителей настаивали на том, чтобы завод "Умалат" изъял из оборота и уничтожил произведенный сыр и в дальнейшем не использовал наименование "Сыр адыгейский". Также они требовали взыскания компенсации в сумме 8,5 млн рублей. В удовлетворении этих требований отказано", - сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Компания "Умалат" расположена в Севском районе Брянской области, изготавливает сыры различных марок - от итальянской моцареллы до кавказского сулугуни. Предприятие является крупнейшим пищевым предприятием Брянской области, экспортирует продукцию в Белоруссию и Казахстан.

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