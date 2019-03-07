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Госдума приняла во II чтении законопроект, уточняющий правовое положение ГК "Ростех"

Документ, в частности, наделяет Ростех правом осуществлять доверительное управление акциями организаций госкорпорации, а также увеличивает число членов наблюдательного совета до 11

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий правовое положение госкорпорации "Ростех". Документ был инициирован группой членов Совета Федерации и депутатом Владимиром Гутеневым ("Единая Россия").

Законопроект устанавливает цели деятельности госкорпорации: содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции российскими организациями-разработчиками и производителями, участие в социальных и иных общественно значимых проектах в интересах государства.

Ростех также наделяется правом осуществлять доверительное управление акциями (долями в уставном капитале) организаций корпорации. Поправками ко второму чтению федеральным государственным гражданским служащим с письменного разрешения их руководителя, а также военнослужащим и федеральным государственным служащим иного вида федеральной госслужбы разрешено на безвозмездной основе участвовать в управлении коммерческой организацией, более 50% акций (долей) которой находится в собственности госкорпорации. Для федеральных госслужащих, избранных либо претендующих на избрание в коллегиальный орган управления коммерческой организацией, предусматриваются различного вида ограничения.

Предлагается снять ограничение на количество членов научно-технического совета Ростеха (в настоящее время их предельное количество составляет 19 человек). Меняется определение ревизионной комиссии Ростеха с "органа внутреннего финансового контроля корпорации" на "орган контроля финансово-хозяйственной деятельности корпорации".

Законопроектом предлагается увеличить количество членов наблюдательного совета корпорации с девяти до 11 за счет двух представителей предпринимательского сообщества, которые будут назначаться президентом РФ по представлению корпорации. Федеральным госслужащим предоставляется право на безвозмездной основе входить в коллегиальные органы управления госкорпорацией. Документ закрепляет право гендиректора Ростеха учреждать ведомственные знаки отличия, дающие право на получение звания "Ветеран труда".

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