СКФО представит на выставке "Интурмаркет" в Москве летнюю туристическую программу регионов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Власти регионов Северного Кавказа намерены представить летнюю программу для туристов на стенде округа на XIV международной туристической выставке "Интурмаркет" в Москве 9-11 марта, сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"На объединенном стенде Северного Кавказа гости познакомятся с летней программой региона. В частности, будут представлены альпинистские восхождения на Эльбрус, велосипедные соревнованиям на курорте "Архыз", познавательные маршруты "В поисках Эдельвейса" на курорте "Ведучи" в Чечне. Также на стенде можно будет получить информацию о других популярных туристических объектах СКФО и различных направлениях отдыха, предлагаемых регионом, - культурно-познавательном, лечебно-оздоровительном, гастрономическом и событийном туризме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках деловой программы фонд "Посети Кавказ" намерен подписать несколько соглашений, предусматривающих развитие железнодорожных и трекинг-маршрутов, организацию совместных маркетинговых мероприятий и формирование событийного календаря СКФО.

"Конструктивное взаимодействие между регионами - основа правильного, комплексного турпродукта. Северный Кавказ в этом отношении является хорошим примером: у нас созданы проходящие через несколько республик маршруты "Чайный экспресс", "Великий шелковый путь" и это только начало. На туристических выставках в Москве мы представим потенциал региона как туристам, которых ждем на курортах Северного Кавказа ближайшим летом, так и специалистам отрасли для совместного формирования туристического продукта", - цитирует пресс-служба первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.