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Китай поддерживает иск Huawei против правительства США

Таким образом компания юридическим путем пытается защитить собственные законные интересы, отметили в китайском МИД

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают и считают вполне правомерным и законным судебный иск корпорации Huawei в адрес правительства Соединенных Штатов. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

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"В свое время мы направили по поводу сложившейся ситуации американской администрации жесткое представление, выразив свой протест, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - То, что Huawei подала в суд иск на власти США, мы считаем, что это поступок, благодаря которому компания путем юридически приемлемых методов пытается защитить собственные законные интересы. Это полностью правильно и достойно понимания".

Ранее Huawei подала иск в суд на правительство Соединенных Штатов в ответ на обвинения об угрозе, которую якобы представляет ее оборудование для государственной безопасности других стран. "Было решено подать судебный иск в отношении американских властей", - отмечается в коротком заявлении китайской компании.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как Соединенные Штаты и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В свою очередь польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майкл Пенс заявил, что продукция Huawei и прочих телекоммуникационных предприятий КНР представляет угрозу для информационной безопасности других государств, поскольку по китайским законам спецслужбы Китая якобы имеют право получать беспрепятственный доступ к конфиденциальным данным, которые фиксируются соответствующим оборудованием.

Теги
АвстралияКанадаСШАКитайПенс, Майкл (Майк)
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