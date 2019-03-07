Загрузку ядерного топлива на ледокол "Арктика" планируют начать во II квартале 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Ядерное топливо на строящийся в Санкт-Петербурге ледокол "Арктика" планируется загрузить во втором квартале текущего года. Об этом ТАСС рассказал гендиректор ЦКБ "Айсберг", разработчика проекта судна, Александр Рыжков.

"Ледокол проекта 22220 "Арктика" находится в активной фазе строительства, первоочередная задача, которую предстоит решить во втором квартале 2019 года, - загрузка топлива. Под эту процедуру нами вся документация уже разработана", - сказал Рыжков ТАСС.

По его словам, вскоре после загрузки топлива можно будет приступить к физическому пуску реактора судна и комплексным швартовным испытаниям, которые должны занять ориентировочно два с половиной-три месяца.

Ледокол проекта 22220 "Арктика" после завершения строительства должен стать самым мощным ледокольным судном в мире. Его ввод в эксплуатацию должен обеспечить круглогодичную навигацию в Западном секторе Арктики. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строится еще два ледокола данного проекта - "Сибирь" и "Урал".