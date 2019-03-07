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ВТБ купил 20% Первого канала у компании Романа Абрамовича

Сделка является частью бизнеса прямых инвестиций группы, отметили в пресс-службе банка
Роман Абрамович EPA-EFE/ANTHONY ANEX
Описание
Роман Абрамович
© EPA-EFE/ANTHONY ANEX

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. "ВТБ Капитал" (инвестиционное подразделение группы ВТБ) приобрел долю Романа Абрамовича в Первом канале, выкупив 20% акций у принадлежащей бизнесмену компании "ОРТ-КБ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госбанка.

"ВТБ Капитал" приобрел 20% акций АО "Первый канал" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу. Таким образом, доля, принадлежавшая "ОРТ-КБ", выкуплена полностью. Сделка по приобретению пакета акций компании является частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего медиа-сегмент", - отметили в пресс-службе.

Коммерческие условия сделки ВТБ не раскрывает.

"Первый канал имеет колоссальные позиции на рынке. А произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации открывает новые возможности перед телеканалом, и мы верим в успех усилий менеджмента в дальнейшей цифровизации канала и развитии digital-контента", - приводит пресс-служба ВТБ слова первого заместителя президента - председателя правления банка Юрия Соловьев.

Представитель компании Millhouse Абрамовича подтвердил ТАСС продажу доли бизнесмена в Первом канале.

Таким образом, сейчас 20% акций Первого канала принадлежат "ВТБ Капиталу". Контрольный пакет находится у государства: 38,9% акций принадлежат Росимуществу, еще 9,1% - у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - у ФГУП "ТТЦ Останкино". Еще 29% контролируют структуры "Национальной медиа группы".

Теги
РоссияАбрамович, Роман Аркадьевич
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