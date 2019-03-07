Росстат назвал самые популярные среди женщин сферы занятости

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Самыми популярными среди женщин в возрасте от 15 до 72 лет стали сферы образования, здравоохранения и социальных услуг, а также гостиничный и ресторанный бизнес. Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Росстата "Женщины и мужчины России", опубликованного в 2018 году.

Согласно данным за 2017 год, в сфере образования работало 16 млн женщин (82% от общего числа занятых в сфере), в области здравоохранения и социальных услуг - 12,9 млн женщин (79%), в гостиничном и ресторанном бизнесе - 3,9 млн женщин (73%).

Популярными среди женщин также является сфера оптовой и розничной торговли. В ней в 2017 году работало 20,2 млн женщин, что составляло 62% от общего числа работников отрасли. В сфере финансовой и страховой деятельности работало, по данным 2017 года, 3,2 млн женщин (69%), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 2,5 млн (66%).

По данным Росстата, наименее востребованными среди женщин являются строительство и добыча полезных ископаемых. В 2017 году в этих сфера было занято 2,1 млн (14%) и 800 тыс. (17%) женщин соответственно.