Люксембург и Россия создадут инвестфонд по развитию зеленых технологий

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Россия и Люксембург создадут инвестиционный фонд для финансирования развития экологически чистых технологий в РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер правительства Люксембурга Этьенн Шнайдер по итогам визита в герцогство главы правительства России Дмитрия Медведева, который состоялся 5–6 марта.

"Мы приняли решение о запуске инвестиционного фонда для вложения средств в российские "зеленые технологии", в частности с использованием инструмента "зеленых облигаций" (green bonds, облигации, выпускаемые для финансирования проектов в сфере экологически чистых технологий, в частности, в энергетике и на транспорте - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

Расширение сотрудничества

Он отметил, что в ходе переговоров с российской стороной большое внимание было уделено расширению возможностей для сотрудничества в сфере инвестиций и финансов, что является "специальностью" Люксембурга, как банковской столицы континентальной части Евросоюза.

"Мы с премьером [правительства РФ Дмитрием] Медведевым, вице-премьером [Татьяной] Голиковой и с нашим министром финансов [Пьером Граменья] решили расширить повестку дня заседания следующей Смешанной комиссии [по экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом] включив в нее сферу финансов. В этой сфере у нас очень интенсивное сотрудничество, действуют фонды прямых инвестиций, которые вкладывают деньги в российскую экономику, но также есть российские банки, которые активно действуют здесь в Люксембурге. Поэтому мы решили обсудить, как мы можем еще больше улучшить условия для нашего финансового сотрудничества", - подчеркнул Шнайдер.

Он напомнил, что сейчас Люксембург - это пятый по величине инвестор в экономику России. "Нам случалось входить и в первую тройку, но это нормально, уровень инвестиций - величина не линейная, она может меняться от года к году в зависимости от конкретных проектов. В прошлом году уровень инвестиций составил 20 млрд евро, но у нас были годы, когда этот показатель достигал 50 и даже 60 млрд евро. И я хочу подчеркнуть, Россия является для нас очень интересным партнером и очень привлекательной экономикой для наших инвестиций", - заявил вице-премьер.

По итогам визита Дмитрия Медведева, Россия и Люксембург утвердили Совместную межправительственную декларацию о сотрудничестве в области модернизации экономик и подписали протокол заседания Российско-Люксембургской комиссии по культурному сотрудничеству на 2019-2021 годы.

Ранее Медведев и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель запустили программу университетских обменов.

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