Сделка между "Новатэк" и Total по "Арктик СПГ - 2" не требует согласования с правкомиссией

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучила информацию о сделке о покупке Total у "Новатэка" 10% в проекте "Арктик СПГ - 2" и приняла решение, что она не требует согласования с правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Об этом сообщает ФАС.

"Окончательная структура сделки такова, что она не требует направления ходатайства в ФАС России и согласования с правительственной комиссией. При этом сохраняется обязанность иностранного инвестора уведомить ФАС России о приобретении более чем 5% участия в "стратеге", - сообщили в службе.

6 марта сообщалось, что "Новатэк" закрыл сделку по продаже французской Total 10% в проекте "Арктик СПГ - 2". О достижении соглашения было объявлено 5 марта. Условия вхождения Total в проект включают оплату 10% доли участия и финансирование "Арктик СПГ - 2" через взносы в капитал.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя ФАС Ирину Кашунину писала, что служба предлагает вынести вопрос вхождения французской нефтегазовой компании Total в проект российской компании "Новатэк" по строительству завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2" на рассмотрение правительственной комиссии.

По информации издания, сделка по приобретению Total 10% в "Арктик СПГ - 2" попадает под действие федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (57- ФЗ). Согласно ему, если иностранный инвестор получает 25% и более в месторождении федерального значения, то данная сделка требует согласования на правительственной комиссии.

"Арктик СПГ- 2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа. Запуск завода на базе Гыданских месторождений должен состояться в 2022-2023 годах. Его мощность составит порядка 19,8 млн т СПГ в год.