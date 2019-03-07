Новак уверен, что "Северный поток - 2" будет построен до конца 2019 года

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ уверено, что магистральный газопровод "Северный поток - 2" будет построен в обозначенные ранее сроки - до конца 2019 года. Об этом министр энергетики Александр Новак сообщил по итогам встречи с главой австрийского нефтегазового концерна OMV (один из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2") Райнером Зееле.

"Убежден, что наши совместные усилия и работа, проводимая для продвижения "Северного потока - 2", не окажутся напрасны, и в конечном итоге проект будет успешно реализован в срок. Австрия является надежным партнером России в газовом сотрудничестве еще с 1960-х годов. По итогам 2018 года экспорт газа из России в Австрию вырос с 9,1 млрд до 12,3 млрд куб. м, а с начала года вырос еще на 32,9% - до 3,3 млрд куб. м по сравнению с прошлым годом", - отметил Новак.

В ходе переговоров стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проекты OMV в кооперации с российскими партнерами. В частности, ход работы по освоению Южно-Русского месторождения, объем добычи газа на котором по итогам 2018 года составил около 25,1 млрд куб. м, уточнили в Минэнерго.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая заявляла о намерении заблокировать или отложить реализацию проекта. Однако оператор проекта строительства газопровода - компания Nord Stream 2 AG (единственным акционером является "Газпром" - рассчитывает получить разрешение от Дании к концу 2019 года.

Стоимость строительства "Северного потока - 2" оценивается в €9,5 млрд. Партнеры "Газпрома" - германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50%.