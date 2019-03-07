Люксембург создаст все условия для компаний России, которые переедут из-за Brexit

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Люксембург создаст все условия для работы российских финансовых компаний, которые решат переехать в герцогство из Великобритании после выхода страны из ЕС (Brexit). Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС вице-премьер правительства Люксембурга Этьенн Шнайдер.

"Все российские компании, которые даже и без Brexit уже выбрали Люксембург для своей работы на европейском рынке, очень довольны ситуацией в нашей стране. Они знают, что здесь правительство очень поддерживает их работу и делает все, чтобы им помогать. Мы стремимся упростить их деятельность в Люксембурге, чтобы они могли использовать Великое герцогство, как европейский финансовый центр", - отметил он.