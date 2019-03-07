Москва и Люксембург рассчитывают запустить прямой авиарейс в этом году

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Люксембург и Россия активно работают над запуском прямого авиасообщения и рассчитывают уже в ближайшие месяцы решить вопрос о введении прямого рейса в Москву. Об этом заявил в четверг ТАСС вице-премьер правительства Люксембурга Этьенн Шнайдер. По его словам, эта тема обсуждалась в ходе визита в герцогство главы правительства России Дмитрия Медведева 5-6 марта.

"В настоящее время мы обсуждаем возможность запуска прямого авиарейса между Москвой и Люксембургом, поскольку это значительно упростило бы наши обмены. Мы видим потребность в таком рейсе, в первую очередь, со стороны российских предпринимателей, работающих в Люксембурге и люксембургских бизнесменов, работающих в России. Мы обсудили этот вопрос с премьером Медведевым и министрами транспорта и экономики РФ. Мы рассчитываем найти решение в ближайшие месяцы", - заявил он.

Люксембург с населением в 600 тысяч человек имеет довольно большую российскую диаспору, в стране зарегистрировано несколько десятков российских и совместных компаний, действующих, в частности, в сфере финансовых услуг и международных перевозок. Счет компаний с участием российского капитала идет на тысячи.

В свою очередь, Люксембург находится на пятом месте среди всех инвесторов в российскую экономику, в прошлом году объем его прямых инвестиций составил порядка €20 млрд.